Глушенков работает с мячом после операции

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков уже работает с мячом после операции по восстановлению крестообразных связок, сообщает официальный Twitter клуба. Пресс-служба красно-белых желает ему скорейшего выздоровления.

Максим Глушенков уже работает с мячом после операции по восстановлению крестообразных связок ??



Здоровья и скорейшего возвращения на поле, Макс! ?? pic.twitter.com/4JqCnTkqu2 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 6, 2020

8 сентября 21-летний футболист был заменен в составе молодежной сборной России после первого тайма матча отбора к чемпионату Европы-2021 с Польшей (0:1). Позже появилась информация, что Глушенков готовился с общей группой «Спартака» к встрече 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3).

В текущем сезоне хавбек провел пять матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями.