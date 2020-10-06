Глушенков работает с мячом после операции
Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков уже работает с мячом после операции по восстановлению крестообразных связок, сообщает официальный Twitter клуба. Пресс-служба красно-белых желает ему скорейшего выздоровления.
Максим Глушенков уже работает с мячом после операции по восстановлению крестообразных связок ??— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 6, 2020
Здоровья и скорейшего возвращения на поле, Макс! ?? pic.twitter.com/4JqCnTkqu2
8 сентября 21-летний футболист был заменен в составе молодежной сборной России после первого тайма матча отбора к чемпионату Европы-2021 с Польшей (0:1). Позже появилась информация, что Глушенков готовился с общей группой «Спартака» к встрече 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3).
В текущем сезоне хавбек провел пять матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/fcsm_official/status/1313474118361190402