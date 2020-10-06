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Глушенков работает с мячом после операции

16:57
Максим Глушенков. Фото ФК «Спартак»
Максим Глушенков. Фото ФК «Спартак»
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Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков уже работает с мячом после операции по восстановлению крестообразных связок, сообщает официальный Twitter клуба. Пресс-служба красно-белых желает ему скорейшего выздоровления.

8 сентября 21-летний футболист был заменен в составе молодежной сборной России после первого тайма матча отбора к чемпионату Европы-2021 с Польшей (0:1). Позже появилась информация, что Глушенков готовился с общей группой «Спартака» к встрече 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3).

В текущем сезоне хавбек провел пять матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1313474118361190402

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