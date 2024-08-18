«Спартак» — «Факел»: Бабич удвоил преимущество хозяев к 10-й минуте матча

Защитник «Спартака» Срджан Бабич забил второй мяч своей команды в матче 5-го тура РПЛ против «Факела» — 2:0.

Ранее счет в этой встрече открыл костариканец Манфред Угальде.

Матч проходит в Москве на стадионе «Лукойл Арена».