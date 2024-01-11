Комличенко поделился эмоциями после возвращения из отпуска

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко поделился эмоциями после возвращения из отпуска.

«Отпуск провел отлично, на пять с плюсом. Был дома, с родными. Естественно, уже хочется вернуться к футболу. Соскучился по работе», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

После 18 туров «Ростов» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).