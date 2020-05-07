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Глушаков поддержал заболевшего коронавирусом Федуна

14:35
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков, ранее выступавший за «Спартак», поддержал владельца клуба Леонида Федуна. У него диагностирован коронавирус, он находится на лечении в больнице.

— Леонид Арнольдович — сильный духом человек, закаленный, многое прошел в жизни, — приводит слова Глушакова РИА «Новости». — Он обязательно справится и победит болезнь. Желаю ему крепкого здоровья и скорейшего выздоровления. Уверен, футболисты и болельщики «Спартака» тоже поддержат Федуна. Леонид Арнольдович многое сделал для клуба, поддержка «красно-белой» семьи для него будет важна и поможет быстрее вылечиться.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200507/1571096818.html

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