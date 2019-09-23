Глушаков отреагировал на лайк Цорна под критикой Кононова

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков отреагировал на лайк генерального директора «Спартака» Томаса Цорна комментарию в Instagram с критикой главного тренера Олега Кононова. К видео с мотивационной речью Кононова пользователь simakovyury написал комментарий: «Кличко нервно курит в сторонке».

— Срочно сослать в бэк-офис, — написал Глушаков в своем Instagram.

За «Спартак» 32-летний футболист выступал с 2013 по 2019 годы. За это время Глушаков провел 147 матчей в чемпионате России и забил в них 22 гола.

«Спартак» под руководством Кононова в нынешнем сезоне вылетел из Лиги Европы, а в чемпионате России занимает девятое место с 14 очками.

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