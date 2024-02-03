Глебов: «Больше всего в футболистах Карпин не любит равнодушие»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов отметил, что главный тренер команды Валерий Карпин не терпит наплевательского отношения к своему делу со стороны игроков.

«Думаю, у Карпина не может быть футболистов, которым наплевать. Он всегда говорит: «У вас может не получиться удар, подача, но мне важно, чтобы у вас не было равнодушного отношения». Главное — это реакция на эпизод. Больше всего в футболистах Карпин не любит равнодушие», — цитирует Глебова Sport24.

Карпин работал в «Ростове» с 2017 по 2021 год, а в 2022-м он вернулся в клуб. В текущем сезоне команда под его руководством занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко за 18 туров.