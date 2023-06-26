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Сегодня, 17:55

Агент Шкурина заявил, что футболист хочет поменять чемпионат

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Валерий Исаев прокомментировал будущее своего клиента, белорусского нападающего московского ЦСКА Ильи Шкурина.

«Пока в отношении Ильи ничего не изменилось — надеюсь, что на этой неделе вопрос о будущем футболиста мы проясним с ЦСКА. Пока российский клуб не принял решение. Периодически общаемся с Романом Бабаевым, но значительных действий не происходит. На этой неделе будем принимать окончательное решение, а сам Шкурин хочет поменять чемпионат. На данный момент от ЦСКА полностью зависит то, как будет развиваться карьера Ильи в течение следующего года. Рассматриваются все варианты — трансфер и аренда», — приводит слова Исаева Sport24.

В сентябре 2022 года футболист был арендован «Маккаби» у ЦСКА до конца сезона-2022/23. За израильский клуб он провел 33 матча, забил 15 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-26-agent-forvarda-tsska-shkurina-ilya-khochet-pomenyat-chempionat
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