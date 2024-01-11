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Сегодня, 13:00

Главный врач «Динамо» сообщил о полном восстановлении защитников Дасы и Бессмертного

Микеле Антонов
Корреспондент
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Эли Даса.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный врач «Динамо» Александр Родионов ответил на вопрос о состоянии здоровья футболистов бело-голубых.

— В каком состоянии футболисты вернулись из отпуска?

— По первому входному тестированию видно, что ребята выполняли программу, которую составлял тренерский штаб на межсезонье. О каких-то лишних килограммах говорить не приходится.

— Все ли здоровы? В частности, те, кто пропускал последние матчи.

— Правильнее будет поделить их на две группы: Даса и Бессмертный начнут тренировочный процесс с командой без ограничений. Сашу Кутицкого мы не увидим в общей группе на сборах. Протокол восстановления займет все сборы, может быть, даже чуть больше. У него была объемная операция на сухожилии четырехглавой мышцы бедра. Нужно правильно восстановиться, чтобы избежать дальнейших рецидивов этой травмы.

Слава Грулев начнет первый тренировочный сбор с ограничениями. У него был стрессовый перелом большой берцовой кости. Сейчас на контрольных снимках мы увидели, что идет формирование костной мозоли. Но будем пока Славу ограничивать, сдерживать. Он пропустил тренировочные ритмы с командой, будет восполнять это индивидуальным набором.

Что касается Милана Майсторовича, тоже по результатам тестирования будем понимать, на какой объем к команде его на этом сборе подпускать. Понятно, что контрольные игры они пропустят на этом сборе, а объем тренировочного процесса определим совместно тренерским штабом.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 32 очками в 18 матчах.

Бело-голубые проведут первый зимний сбор в Катаре с 13 по 25 января. Второй сбор «Динамо» пройдет в Турции с 31 января по 13 февраля.

Эли Даса
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Станислав Бессмертный
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
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Пари НН – Факел
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Виктор Александров

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