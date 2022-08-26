Источник: Абаскаль получил поддержку от «Лукойла» и гарантии трансферов

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль получил поддержку от «Лукойла» и гарантии трансферов, сообщает Максим Никитин в своем Telegram-канале «СПАРТАК КБ ТЕЛЕГА».

По информации источника, на днях 33-летний испанец конструктивно пообщался с руководителями «Лукойла», один из которых отвечает в компании за финансы.

Отмечается, что тренер получил понимание, что его видят в команде, а также то, что акционеры готовы выполнить его пожелания по усилению. Разговор шел об усилении пары позиций, однако сейчас можно говорить про один гарантированный трансфер в нападение и еще один — в полузащиту, а не как предполагалось в центр защиты.

При этом второй трансфер сильно зависит от ограниченного времени и подходящих кандидатов. Московский клуб не планирует приобретать игроков ради количества. Красно-белые будут подписать игроков в соответствии с пожеланиями Абаскаля, мнение которого становится определяющим.

Данная диспозиция поддерживается генеральным директором «Спартака» Евгением Мележиковым, который не только обеспечивает передачу клуба новым владельцам, но и наладил их коммуникацию с испанским специалистом.

Также сообщается, что «Лукойл» относится к московскому клубу максимально внимательно: топ-менеджмент компании вникает в проблемы и настроен по возможности их позитивно решать.

Ранее «СЭ» сообщал, что Абаскаль попросил усиление для красно-белых. Тренер намерен усилить атакующую линию команды и уже высказал свои пожелания по поводу трансфера нападающего.

После шести туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

22 августа стало известно, что «Лукойл» приобрел 100 процентов акций московского клуба, а Леонид Федун покинул пост президента красно-белых.