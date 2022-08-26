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Источник: Абаскаль получил поддержку от «Лукойла» и гарантии трансферов

Абаскаль получил поддержку от «Лукойла» и гарантии трансферов
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль получил поддержку от «Лукойла» и гарантии трансферов, сообщает Максим Никитин в своем Telegram-канале «СПАРТАК КБ ТЕЛЕГА».

По информации источника, на днях 33-летний испанец конструктивно пообщался с руководителями «Лукойла», один из которых отвечает в компании за финансы.

Отмечается, что тренер получил понимание, что его видят в команде, а также то, что акционеры готовы выполнить его пожелания по усилению. Разговор шел об усилении пары позиций, однако сейчас можно говорить про один гарантированный трансфер в нападение и еще один — в полузащиту, а не как предполагалось в центр защиты.

При этом второй трансфер сильно зависит от ограниченного времени и подходящих кандидатов. Московский клуб не планирует приобретать игроков ради количества. Красно-белые будут подписать игроков в соответствии с пожеланиями Абаскаля, мнение которого становится определяющим.

Данная диспозиция поддерживается генеральным директором «Спартака» Евгением Мележиковым, который не только обеспечивает передачу клуба новым владельцам, но и наладил их коммуникацию с испанским специалистом.

Также сообщается, что «Лукойл» относится к московскому клубу максимально внимательно: топ-менеджмент компании вникает в проблемы и настроен по возможности их позитивно решать.

Ранее «СЭ» сообщал, что Абаскаль попросил усиление для красно-белых. Тренер намерен усилить атакующую линию команды и уже высказал свои пожелания по поводу трансфера нападающего.

После шести туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

22 августа стало известно, что «Лукойл» приобрел 100 процентов акций московского клуба, а Леонид Федун покинул пост президента красно-белых.

Источник: https://t.me/spartakoz/6918
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ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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И В Н П +/- О
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 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
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Н. Новгород – Динамо
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 - : -
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