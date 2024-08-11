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Илич — о возможном уходе из «Пари НН»: «В футболе ты всегда находишься под давлением»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Саша Илич рассказал о своем возможном уходе из клуба.

«В футболе ты всегда находишься под давлением, но у меня контракт с клубом до конца этого сезона. Я сейчас работаю и не знаю, что случится в ближайшие несколько недель. Для меня важен сегодняшний и завтрашний день. Сейчас у нас будет период важных матчей, и я верю, что мои игроки покажут все, на что они способны. Не думаю ни о каком давлении, потому что это часть моей работы», — приводит слова Илича Sport24.

В сезоне-2024/25 «Пари НН» в РПЛ проиграл «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3) и победил махачкалинское «Динамо» (1:0) и «Химки» (1:0), в FONBET Кубке России команда уступила «Ахмату» (1:4).

Источник: Sport24
Саша Илич
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
15
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 1 : 0
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 2 : 2
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 2 : 1
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 2 : 0
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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Зенит

 7
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ЦСКА

 4
Манфред Угальде

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Спартак

 3
П
Маркус Вендел

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 2 1 0
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