Илич — о возможном уходе из «Пари НН»: «В футболе ты всегда находишься под давлением»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич рассказал о своем возможном уходе из клуба.

«В футболе ты всегда находишься под давлением, но у меня контракт с клубом до конца этого сезона. Я сейчас работаю и не знаю, что случится в ближайшие несколько недель. Для меня важен сегодняшний и завтрашний день. Сейчас у нас будет период важных матчей, и я верю, что мои игроки покажут все, на что они способны. Не думаю ни о каком давлении, потому что это часть моей работы», — приводит слова Илича Sport24.

В сезоне-2024/25 «Пари НН» в РПЛ проиграл «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3) и победил махачкалинское «Динамо» (1:0) и «Химки» (1:0), в FONBET Кубке России команда уступила «Ахмату» (1:4).