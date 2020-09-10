Главный тренер «Динамо» рассказал, каких футболистов ищет клуб

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о трансферных приоритетах команды.

— Судя по первым трем новичкам, вы не рассматриваете игроков старше 25 лет?

— Ориентир у нас на тех футболистов, которые способны прогрессировать, но при этом уже сейчас показывают хороший уровень. Это должны быть скоростные ребята, объемистые. Мы ищем игроков, отвечающих требованиям современного футбола.

Что касается опытных футболистов, то совсем возможности их приобретения исключать бы не стал. Потому что есть определенные позиции, на которые сейчас тяжело найти российского игрока — молодого, с теми условиями, которые мы ставим, касаемо качеств. При этом на рынке есть футболисты более возрастные. Так что думаем, анализируем. В любом случае, это должен быть игрок высокого уровня — тот, кто сразу сможет усилить команду и сделать разницу. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Кирилла Новикова читайте здесь