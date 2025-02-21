Экс-футболист сборной России Малафеев женился на гимнастке Шкатовой

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев и гимнастика Ангелина Шкатова связали себя узами брака.

Экс-спортсмен выложил в Telegram-канале совместное фото из ЗАГСа, на котором Шкатова демонстрирует обручальное кольцо.

45-летний Малафеев женился в третий раз, для 24-летней Шкатовой это первый брак.

Футболист на протяжении всей карьеры выступал за «Зенит». Вместе с сине-бело-голубыми он четырежды становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Также голкипер является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России.

Шкатова — серебряный призер Олимпиады в Токио (2020), трехкратная чемпионка мира и чемпионка Европы (2021).