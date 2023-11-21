Главный тренер ЦСКА рассказал о состоянии Ивана Облякова

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о состоянии здоровья полузащитника Ивана Облякова после матча сборной России с Кубой (8:0).

В товарищеской встрече за национальную команду 25-летний хавбек неудачно упал на плечо.

«Провели обследование и сделали МРТ. Надеемся, что повреждение не носит серьезного характера. Сегодня восстановление, а завтра будем иметь четкое представление о готовности игрока. Возможно ли у него растяжение? Понятно, что после такого столкновения вариант растяжения присутствует», — сказал Федотов.

В текущем сезоне Обляков провел 17 матчей за ЦСКА, забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.