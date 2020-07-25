Глава Пермского края предложил возродить «Амкар»

Пермский край подписал соглашение о развитии футбола с Российским футбольным союзом и Минспорта России. Аналогичное соглашение подписано еще с пятью регионами страны: Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областями.

В церемонии подписания участвовали президент РФС Александр Дюков, руководители всех регионов и Федераций футбола. Пермский край представили глава региона Дмитрий Махонин и президент Федерации футбола Дмитрий Терехов, сообщает сайт губернатора Пермского края.

— Соглашение с РФС позволит нам продолжить развитие детсткого спорта, — сказал Махонин. — Для этого будет создана Академия футбола. Помимо этого каждому мальчику и юноше нужен кумир. В Перми кумирами были футболисты клуба «Амкар». Относительно недавно бренд «Амкара» был передан Пермскому краю. На первом этапе им сможет пользоваться Академия игровых видов спорта, а в дальнейшем мы планируем создать команду первой лиги. Думаю, что за два года это сделать реально. При этом ФК «Звезда» продолжит существование, Пермский край будут представлять два клуба и, возможно, в разных лигах. При этом оба клуба будут получать краевую поддержку.

«Амкар» был расформирован летом 2018 года. Клуб с 2004 по 2018 год выступал в российской премьер-лиге. Высшим достижением команды является четвертое место по итогам сезона 2008 года.