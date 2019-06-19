Глава КДК: "Распознать, что Ильин говорил Мирзову, невозможно"

КДК РФС не установил, что нападающий "Урала" Владимир Ильин оскорблял полузащитника "Арсенала" Резиуана Мирзова на национальной почве после ответного полуфинального матча Олимп-Кубка России в Туле (2:2). Ранее появилась информация, что после финального свистка Ильин обозвал соперника "чуркой".

- Оба клуба представили свои организации для сурдэкспертизы, мы отправили данные в две эти организации с целью дать заключение, какие слова мог говорить Ильин, можно ли это установить, - цитирует "РИА Новости" главу КДК РФС Артура Григорьянца. - Мы получили ответы из этих центров. Из этих ответов четко установлено, что слово "чурка" Ильин не произносил, так как распознать это слово по видеозаписи невозможно.

Более того, в организациях сказали, что практически невозможно разобрать, что вообще произносилось. После того, как мы получили ответы, у нас нет доказательств того, что Ильин произносил какие-либо оскорбительные слова. У нас получается слово против слова.

Григорьянц пояснил, что сурдэкспертизу провели "Центр образования глухих и жестового языка" и "Объединение переводчиков жестового языка".