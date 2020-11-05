Глава КДК объяснил дисквалификацию защитника «Тамбова» Тетрашвили

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил «СЭ», почему защитника «Тамбова» Гурама Тетрашвили, удаленного в матче с «Динамо», дисквалифицировали на четыре игры.

В матче 13-го тура против бело-голубых (1:2) футболист наступил на ногу лежавшему на газоне полузащитнику Себастьяну Шиманьски.

— Почему Тетрашвили дали четыре матча, а не семь, как просило «Динамо»? — вопрос Григорьянцу.

— А откуда у вас данные, что «Динамо» просило семь? — ответил глава КДК. — В данном случае речь идет об агрессивном поведении футболиста. Травмы не было нанесено, поэтому по части 3 статьи 94 регламента это агрессивное поведение. Мы посчитали, что данное нарушение соответствует дисквалификации на четыре матча. Речь не идет о травме игрока, игрок продолжил матч. Он не был заменен. Во-вторых, он продолжил тренировочный процесс в команде. И в данном случае речь не идет об умышленном нарушении травмы, речь идет об агрессивном поведении.

— То есть «Динамо» не направляло в КДК письмо с просьбой дать Тетрашвили семь матчей дисквалификации?

— КДК не намерен отвечать на этот вопрос. По материалам дела нет информации о том, что игрок травмирован. Информации о том, что он не участвует в тренировочном процессе, у КДК нет. Это самое главное. (Константин Колмаков)