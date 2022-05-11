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Тарпищев сравнил «Зенит» с «Реалом» 50-х годов

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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сравнил «Зенит» с «Реалом» середины 50-х годов прошлого века, отметив, что питерцы, как мадридцы побеждают постоянно.

«Тогда «Реал» подпитывался лучшими игроками постоянно. Как сейчас это делает «Зенит». Так что нынешний «Зенит», можно сказать, что это королевский футбольный клуб в современных российских реалиях.

Я вижу сходство у «Зенита» именно с тем «Реалом», а не с московским «Спартаком» 90-х. «Спартак» тоже побеждал много раз подряд в чемпионате России, но еще при этом обыгрывал тот же «Реал» в Лиге чемпионов», — цитирует Тарпищева РИА «Новости Спорт».

«Зенит» досрочно выиграл чемпионат России-2021/22, обыграв в рамках 27-го тура РПЛ железнодорожников (3:1). Команда из Санкт-Петербурга выиграла титул в четвертый раз подряд.

«Реал» в середине прошлого века становился обладателем Кубка европейских чемпионов пять раз подряд с 1956 по 1960 годы.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220511/tarpischev-1787993236.html
РПЛ
ФК Зенит
ФК Реал
Шамиль Тарпищев
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    		 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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