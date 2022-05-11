Брат Федуна не стал отвечать на вопрос о продаже «Спартака»

Андрей Федун, брат владельца «Спартака» Леонида Федуна не стал отвечать на вопрос о возможной продаже клуба.

— Довольны ли работой Ваноли?

— Я болею за «Спартак».

— Что вы думаете о продаже «Спартака»?

— Какой еще продаже?

— Правда ли, что Леонид Арнольдович потерял 80 процентов состояния?

— О чем вы вообще говорите?

Леонид Федун владеет контрольным пакетом акций «Спартака» с 2004 года.

Сегодня, 11 мая «Спартак» сыграет против «Енисея» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России. Победитель матча встретится в финале с московским «Динамо».