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Степашин: «Валентина Яшина как никто другой умела делать всех нас лучше»

Член совета директоров «Динамо» Степашин выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Яшиной
Карен Саркисян
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Яшиной, вдовы легендарного вратаря московского клуба Льва Яшина.

«Наверное, ни с кем из большой динамовской семьи я не общался столь часто, сколько с Валентиной Тимофеевной. Кажется, мы знали друг друга всю жизнь. Которая вчера оборвалась, оставив теперь в прошлом наши посиделки с ее фирменным чаем за разговорами о самом разном — житейском, глобальном и, конечно же, о «Динамо».

Вот уж кто переживал за клуб по-настоящему! Да это и не секрет ни для кого. Она словно дышала динамовским воздухом. Всегда была в курсе всех событий. Читала, смотрела, переживала. Самым тяжелым в последнее время было уговорить ее выбраться на стадион. Здоровье хромало, мягко говоря, а она хотела, чтобы ее видели и помнили только в самой боевой форме.

Но как же не поздравить Антона? Сама решила приехать. А потом на трибуне были слезы счастья от переполнявших эмоций. Я такой ее и запомню. Счастливой! От динамовских побед, от близких людей и друзей, от воспоминаний о ее Леве, увековеченных в книгах, кино, музыке, болельщицкой любви.

Мы планировали встретиться буквально на днях, хотел ей лично передать свою книгу. Теперь вручу ее внучке. Светлая память этой замечательной женщине, которая как никто другой умела делать всех нас лучше. Ну а мы тебя, Мама Валя, не забудем", — приводит слова Степашина официальный сайт «Динамо».

Валентина Яшина скончалась вчера, 10 мая, на 92-м году жизни.

Лев Яшин был женат на Валентине Яшиной с 1954 года. Вратарь умер 20 марта 1990 года в возрасте 60 лет.

Источник: https://fcdm.ru/news/sergei-stepasin-valentina-timofeevna-kak-nikto-drugoi-umela-delat-vsex-nas-lucse
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