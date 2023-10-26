Гладилин высказался о том, что белорусские арбитры могут начать работать в РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что проблем от обслуживания белорусских судей в РПЛ не будет.

«Я считаю, что здесь, если есть какое-то соглашение с Белорусью, то это нормально. На качестве судейства это не скажется. Не думаю, что там не квалифицированные специалисты. Правила везде в футболе одинаковые. Интересно, как все будет выглядеть в юридическом только плане», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что на матчах РПЛ в ближайшее время смогут работать арбитры из Саудовской Аравии, Катара и Белоруссии.