Гинер в образе Деда Мороза. Новогоднее настроение от ЦСКА

ЦСКА в своем официальном Twitter опубликовал еще один новогодний видеоролик. В нем президент клуба Евгений Гинер предстает в образе Деда Мороза.

После 19 туров армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. Такое же количество очков и у «Ростова», идущего третьим, однако ростовчане обходят ЦСКА по дополнительным показателям.