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Гинер в образе Деда Мороза. Новогоднее настроение от ЦСКА

11:22
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ЦСКА в своем официальном Twitter опубликовал еще один новогодний видеоролик. В нем президент клуба Евгений Гинер предстает в образе Деда Мороза.

После 19 туров армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. Такое же количество очков и у «Ростова», идущего третьим, однако ростовчане обходят ЦСКА по дополнительным показателям.

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