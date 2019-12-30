Гинер в образе Деда Мороза. Новогоднее настроение от ЦСКА
11:22
ЦСКА в своем официальном Twitter опубликовал еще один новогодний видеоролик. В нем президент клуба Евгений Гинер предстает в образе Деда Мороза.
После 19 туров армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. Такое же количество очков и у «Ростова», идущего третьим, однако ростовчане обходят ЦСКА по дополнительным показателям.
Завтра последний день 2019-го года ?— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 30, 2019
Для тех, кто уже нарядил ёлку и всё купил — финальный эпизод нашего праздничного сериала!
Всем остальным — срочно в магазин ? pic.twitter.com/6NXWhFfvJm
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