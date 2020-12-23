Гинер не считает Влашича главным активом ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер считает, что в первую очередь стоит говорить о командной игре, а не выделять отдельных футболистов. Так глава красно-синих ответил на вопрос о большом влиянии на результаты хорватского полузащитника Николы Влашича, который ранее был признан «Лучшим футболистом года в России» по итогам опроса «СЭ».

«Не соглашусь, что Влашич самая важная часть команды. Он очень хороший футболист, знаю, что его признали лучшим игроком года, наверное, это так и есть. Однако футбол — коллективная игра. И нет Влашича или Дивеева, Акинфеева или Чалова по одиночке. Это не борьба и не бокс, поэтому один игрок не может быть активом, только лидером. Без остальных ребят не будет Влашича», — сказал Гинер.

Хорватский полузащитник Никола Влашич выступает за ЦСКА с сезона-2018/19. Проведя в составе армейской команды один сезон на правах аренды, хорват был выкуплен за сумму около 15 млн евро. Текущая стоимость футболиста согласно данным портала transfermarkt.de составляет 25 млн евро.

(Максим Алланазаров, Артем Калинин)

Полная версия интервью Гинера — на сайте «СЭ»