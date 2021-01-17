Гильерме, Мурило и Зе Луиш прилетят на сбор «Локо"в середине следующей недели

Тренерский штаб «Локомотива» предоставил дополнительные дни отдыха вратарю Гильерме, защитнику Мурило и нападающему Зе Луишу, сообщает Telegram-канал клуба. Первые двое год не видели семьи в Бразилии из-за пандемии коронавируса, а Зе Луиш продолжает восстановление под присмотром врачей.

Железнодорожники проводят сборы в испанский Марбелье. Первый матч они проведут 23 января против гибралтарского «Линкольна».