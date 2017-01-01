Герман Ткаченко: "Алексей Миранчук? Это проблемы "Локомотива"

Известный агент Герман Ткаченко подчеркнул, что полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук перейдет в "Рубин" или останется в составе железнодорожников. По его словам, трансферная сумма игрока, заявленная столичным клубом, меньше на самом деле.

- Миранчук? Это проблемы не его агентов, а проблема "Локомотива", как мне кажется, - заявил Ткаченко в эфире передачи "Культ Тура". - Если хотели продлить – давно бы уже сделали. 4 миллиона? Эта информация распространяется клубом. Могу ответственно заявить, что эта цифра меньше. Помните, что "Рубин" говорил о предложении по Миранчуку? Значит, что-то там происходит. Так что он либо останется в "Локо", либо перейдет в "Рубин". А вот произойдет это за деньги или бесплатно – зависит уже от менеджеров железнодорожников.