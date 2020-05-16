Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поддержал решение возобновить чемпионат России-2019/20, ранее прерванный из-за пандемии коронавируса. В четверг, 15 мая руководство РПЛ объявило о том, что сезон будет возобновлен 21 июня.

— Выскажусь по поводу решений о возобновлении РПЛ (ура!) и невозобновление ФНЛ, которые вызвали дискуссию среди журналистов и специалистов, — написал у себя в Twitter Геркус. — По дефолту все лиги остановлены и, так как сыграно больше половины турниров, логично распределить места по таблицам на момент остановки.

Логично, что в этом случае никто не вылетает, никто не повышается в классе, но, по счастью, есть теоретическая возможность возобновить и доиграть премьер-лигу. Потому что она самая важная, самая нужная и это сделать проще всего. 8 туров, команды могут летать чартерами.

ФНЛ возобновить гораздо труднее. Больше туров, больше команд, больше людей вовлечено. Хуже базы, хуже возможности для карантина, как правило команды летают рейсовыми самолетами. Поэтому ФНЛ не возобновляется. Итак, РПЛ — плюс, ФНЛ — минус. Чтобы командам РПЛ доиграть полноценно, нужно сохранить вылет. Две команды вылетают. Соответственно две должны войти. Очевидно — это топ-2 из ФНЛ. Провести стыки между РПЛ и ФНЛ не хватит времени, потому что перерыв между сезонами очень короткий.

1/4 По дефолту все лиги остановлены и, так как сыграно больше половины турниров, логично распределить места по таблицам на момент остановки. Логично, что в этом случае никто не вылетает, никто не повышается в классе — Илья Геркус (@ilgerkus) May 16, 2020

2/4 Но, по счастью, есть теоретическая возможность возобновить и доиграть Премьер-Лигу. Потому что она самая важная, самая нужная и это сделать проще всего. 8 туров, Команды могут летать чартерами — Илья Геркус (@ilgerkus) May 16, 2020

3/4 ФНЛ возобновить гораздо труднее. Больше туров, больше команд, больше людей вовлечено. Хуже базы, хуже возможности для карантина, как правило команды летают рейсовыми самолетами. Поэтому ФНЛ не возобновляется — Илья Геркус (@ilgerkus) May 16, 2020