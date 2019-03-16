Георгий Джикия: "Джано я очень жду в "Спартаке" летом"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью пресс-службе красно-белых рассказал об общении с грузинским полузащитником Джано Ананидзе, который до конца сезона будет играть в "Крыльях Советов" на правах аренды.

– Прошедший тур обсуждали с вашим другом Джано?

– Конечно. И матч "Крыльев", и нашу игру. Мы с ним сейчас находимся "по разные стороны", но футбол-то один. Так что нам есть что обсудить. Как говорится, общались по работе.

– Вы без Джано и Самедова шутите заметно меньше. По крайней мере в интервью.

– Просто, когда они ушли, у меня перестали брать интервью. Забыли. Наверное, вы подумали, что я тоже ушел. (Улыбается.) Понятное дело, что с Александром немного другая ситуация. Но Джано я очень жду в "Спартаке" летом.