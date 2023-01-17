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Сегодня, 18:56

Геннадий Орлов: «На всю Россию только два тренера — Семак и Карпин»

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Валерий Карпин и Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на получение молодыми российскими тренерами лицензии PRO. По его словам, в РФ тренерская школа очень низкого уровня.

«У нас слабые тренеры. На всю страну только два тренера — Семак и Карпин. Все остальное сомнительно. Конечно, Абаскаль любопытен и Йоканович в «Динамо» что-то пытается сделать. Но они еще мало работают, мне знаем, на что они способны. А своих российских тренеров нет. Ну, что это такое, Гогниев стал тренером команды РПЛ. Кто он? Чего добился как тренер? Гаранина назначили в «Сочи», она развалил там команду. Они не обучены. Наша школа тренеров очень низкого уровня», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

10 января в РФС прошло вручение тренерских лицензий категории Pro специалистам, проходившим обучение с 2020 года. Ее обладателями стали братья Березуцкие, Спартак Гогниев, Александр Кержаков, Сергей Игнашевич, Сергей Корниленко, Олег Яровинский, Мурад Мусаев.

«Зенит», который тренирует Сергей Семак, лидирует в турнирной таблице РПЛ с 42 очками после 17 туров. 46-летний российский специалист вместе с сине-бело-голубыми четыре раза выигрывал чемпионат страны (2018/19, 2019/20, 2020/21).

«Ростов» Валерия Карпина с 35 баллами располагается на третьей строчке. В минувшем сезоне его команда стала 9-й в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gennadij-orlov-u-nas-tol-ko-dva-trenera-semak-i-karpin/
Валерий Карпин
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Ростов
Геннадий Орлов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Крылья Советов

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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Александр Соболев

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Квинси Промес

Спартак

 6
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Краснодар

 6
И К Ж
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