Геннадий Орлов: «На всю Россию только два тренера — Семак и Карпин»

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на получение молодыми российскими тренерами лицензии PRO. По его словам, в РФ тренерская школа очень низкого уровня.

«У нас слабые тренеры. На всю страну только два тренера — Семак и Карпин. Все остальное сомнительно. Конечно, Абаскаль любопытен и Йоканович в «Динамо» что-то пытается сделать. Но они еще мало работают, мне знаем, на что они способны. А своих российских тренеров нет. Ну, что это такое, Гогниев стал тренером команды РПЛ. Кто он? Чего добился как тренер? Гаранина назначили в «Сочи», она развалил там команду. Они не обучены. Наша школа тренеров очень низкого уровня», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

10 января в РФС прошло вручение тренерских лицензий категории Pro специалистам, проходившим обучение с 2020 года. Ее обладателями стали братья Березуцкие, Спартак Гогниев, Александр Кержаков, Сергей Игнашевич, Сергей Корниленко, Олег Яровинский, Мурад Мусаев.

«Зенит», который тренирует Сергей Семак, лидирует в турнирной таблице РПЛ с 42 очками после 17 туров. 46-летний российский специалист вместе с сине-бело-голубыми четыре раза выигрывал чемпионат страны (2018/19, 2019/20, 2020/21).

«Ростов» Валерия Карпина с 35 баллами располагается на третьей строчке. В минувшем сезоне его команда стала 9-й в РПЛ.