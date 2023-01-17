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Промес тренируется с молодежкой «Спартака» в манеже в Сокольниках

Виктория Кравченко
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Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Форвард Квинси Промес тренируется в манеже с молодежным составом «Спартака», сообщает «РБ Спорт».

Нидерландец будет заниматься с молодежкой красно-белых до 27 января, пока команда не улетит на сбор в Турцию. После — футболист будет работать с персональным тренером.

13 января пресс-служба «Спартака» сообщила, что руководство клуба разрешило Промесу тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

В этом сезоне 31-летний голландец провел 16 матчей в чемпионате России, забил 14 голов и отметился 6 результативными передачами.

11 января СМИ информировали, что Промес подозревается в передаче 250 тысяч евро Зигфриду Уортелу, обвиняемому в торговле наркотиками, в качестве компенсации за пропавшую партию кокаина

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/promes-treniruetsya-s-molodezhkoj-spartaka-v-manezhe/
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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Квинси Промес

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