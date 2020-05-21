Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что состав у «Зенита» явно сильнее, чем у «Локомотива».

— Состав «Локомотива» сопоставим с составом «Зенита»?

— Да, конечно, нет! Разве у «Локомотива» есть такая пара центральных защитников, как Ракицкий и Иванович? Это лучший дуэт в РПЛ.

— А полузащита?

— Да, у «Локомотива» есть Баринов — один из сильнейших полузащитников на своей позиции! Есть Крыховяк. Безусловно, это большой мастер.

— Еще Миранчуки.

— А вот братьям не хватает стабильности. Они способные, но не могут держать один уровень на протяжении всего сезона. (Виталий Айрапетов)

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