Мележиков рассказал о вероятности ухода Николсона из «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о вероятности ухода нападающего красно-белых Шамара Николсона.

«Заинтересованность в его услугах есть. Мы с ним разговаривали. Он сказал, что он со «Спартаком». Дальше будем смотреть. Мы и тренерский штаб в диалоге с Шамаром. Стараемся ситуацию с игроками в команде контролировать. Пока предпосылок к тому, что он уйдет, у меня нет», — цитирует Мележикова «РБ Спорт».

Ранее журналист Ягиза Сабунджуоглу сообщил, что «Галатасарай» и «Спартак» ведут переговоры по возможному трансферу 25-летнего футболиста.

Николсон в декабре 2021 года подписал контракт со «Спартаком» до июня 2026 года. В этом сезоне РПЛ форвард принял участие в трех матчах команды и не отметился результативными действиями.