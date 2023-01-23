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Генеральный директор «Сочи» сообщил, намерен ли клуб подавать апелляцию на решение CAS

Мария Гусева
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, планирует ли клуб оспаривать решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

В мае «Сочи», «Зенит», ЦСКА и «Динамо» подали в CAS апелляцию на решение Исполкома УЕФА об отстранении российских клубов от участия в соревнованиях под эгидой организации.

«Намерены ли мы подавать апелляцию на решение CAS? Наше дальнейшее участие в судебном процессе будет зависеть от того, насколько это коллегиально будет определено», — цитирует Sport24 Рубашко.

10 января CAS окончательно отклонил апелляцию РФС на решение отстранить российские команды от международных соревнований. Также суд отклонил апелляции клубов на решение ФИФА разрешить иностранным футболистам приостанавливать контракты и переходить в другие команды.

Источник: Sport24
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