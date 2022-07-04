Федор Чалов поделился эмоциями после возвращения в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился эмоциями после возвращения в московский клуб. Игрок принял участие в товарищеском матче предсезонного турнира против «Нижнего Новгорода» (0:2).

«Ощущения от возвращения в ЦСКА? Отличные», — заявил Чалов.

24-летний российский футболист перешел в «Базель» на правах аренды в феврале 2022 года. В минувшем сезоне Чалов принял участие в 16 матчах за швейцарскую команду, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Ранее, 4 июля, руководитель пресс-службы «Базеля» Симон Вальтер заявил, что клуб обсуждает возможность возвращение нападающего Федора Чалова.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 6 миллионов евро.