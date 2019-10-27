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Генеральный директор ЦСКА — о поражениях команды

21:05
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал серию поражений армейцев в октябре. Сегодня команда Виктора Гончаренко уступила в дерби «Динамо» (0:1) в 14-м туре чемпионата России. Это поражение стало пятым для красно-синих в пяти встречах этого месяца.

— Конечно, мы очень разочарованы, — сказал Бабаев. — Крайне тяжелый и неудачный отрезок сезона. В каких-то матчах фатально не везло, в других допускали много необязательных ошибок.

Надо продолжать работать и исправлять ситуацию. Но впадать в отчаяние и панику мы не собираемся.

Не имеем права опускать руки, тем более при таком преданном отношении и вере в команду болельщиков, которые даже после неудачных матчей снова заполняют трибуны стадиона и до финального свистка поддерживают футболистов и тем самым помогают им преодолеть этот сложный период. За это им отдельное спасибо.

Ну а команда, я уверен, будет выкладываться и биться в каждом следующем матче. (Виталий Айрапетов)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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