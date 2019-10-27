ЦСКА в октябре: пять матчей, ноль побед, два гола

В матче 14-го тура чемпионата России ЦСКА дома проиграл «Динамо» (0:1) и продлил неудачную серию во всех турнирах до пяти матчей. В октябре потерпели четыре поражения при одной ничьей, забив всего два гола. Никола Влашич с пенальти огорчил «Ростов», а Ильзат Ахметов — «Уфу». (Кирилл Бурдаков)

Официальные матчи ЦСКА в октябре