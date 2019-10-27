ЦСКА в октябре: пять матчей, ноль побед, два гола
18:59
В матче 14-го тура чемпионата России ЦСКА дома проиграл «Динамо» (0:1) и продлил неудачную серию во всех турнирах до пяти матчей. В октябре потерпели четыре поражения при одной ничьей, забив всего два гола. Никола Влашич с пенальти огорчил «Ростов», а Ильзат Ахметов — «Уфу». (Кирилл Бурдаков)
Официальные матчи ЦСКА в октябре
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
03.10.2019
|
ЛЕ
|
Эспаньол (д)
|
0:2
|
06.10.2019
|
ЧР
|
Ростов (д)
|
1:3
|
20.10.2019
|
ЧР
|
Уфа (г)
|
1:1
|
24.10.2019
|
ЛЕ
|
Ференцварош (д)
|
0:1
|
27.10.2019
|
ЧР
|
Динамо (д)
|
0:1
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