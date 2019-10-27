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ЦСКА в октябре: пять матчей, ноль побед, два гола

18:59

В матче 14-го тура чемпионата России ЦСКА дома проиграл «Динамо» (0:1) и продлил неудачную серию во всех турнирах до пяти матчей. В октябре потерпели четыре поражения при одной ничьей, забив всего два гола. Никола Влашич с пенальти огорчил «Ростов», а Ильзат Ахметов — «Уфу». (Кирилл Бурдаков)

Официальные матчи ЦСКА в октябре

Дата

Турнир

Соперник

Счет

03.10.2019

ЛЕ

Эспаньол (д)

0:2

06.10.2019

ЧР

Ростов (д)

1:3

20.10.2019

ЧР

Уфа (г)

1:1

24.10.2019

ЛЕ

Ференцварош (д)

0:1

27.10.2019

ЧР

Динамо (д)

0:1

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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