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Гендиректор «Зенита» опроверг информацию о возможном уходе Дзюбы в «Милан»

12:17
Артем Дзюба. Фото "СЭ"
Артем Дзюба. Фото "СЭ"
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Руководство «Зенита» не ведет переговоры по продаже нападающего Артема Дзюбы в «Милан», сообщил гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев.

— Это беспочвенные слухи. Мы Дзюбу не продаем, — цитирует ТАСС Медведева.

Ранее итальянское издание Calciomercato сообщило, что 31-летний Дзюба попал в сферу интересов «Милана». Источник утверждал, что итальянский клуб видит в россиянине потенциальную замену 38-летнему Златану Ибрагимовичу.

На счету Дзюбы 15 голов и 12 результативных передач в 28 матчах за «Зенит» в сезоне-2019/20. Нынешний контракт форварда с командой из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2020 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8459927

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