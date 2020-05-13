Гендиректор «Зенита» опроверг информацию о возможном уходе Дзюбы в «Милан»

Руководство «Зенита» не ведет переговоры по продаже нападающего Артема Дзюбы в «Милан», сообщил гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев.

— Это беспочвенные слухи. Мы Дзюбу не продаем, — цитирует ТАСС Медведева.

Ранее итальянское издание Calciomercato сообщило, что 31-летний Дзюба попал в сферу интересов «Милана». Источник утверждал, что итальянский клуб видит в россиянине потенциальную замену 38-летнему Златану Ибрагимовичу.

На счету Дзюбы 15 голов и 12 результативных передач в 28 матчах за «Зенит» в сезоне-2019/20. Нынешний контракт форварда с командой из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2020 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.