Гендиректор тульского "Арсенала": "У нас все зарплаты в рублях. Надо уважать свою страну"

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов прокомментировал "СЭ" намерение владельца "Спартака" Леонида Федуна перевести всех игроков красно-белых на рублевые зарплаты.

– У нас все зарплаты прикреплены к рублю, – сказал Балашов. – Это наша страна – Российская Федерация. Надо уважать ее и платить в той валюте, с которой мы живем. Остальное уже дело иностранцев, что они будут с ней делать – тратить в России, переводить в другую валюту. В "Арсенале" все деньги выплачиваются в рублях. Все. (Арман Мкртчян)

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