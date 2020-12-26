Гендиректор «Сочи» Рубашко вспомнил времена, как братья Ротенберги были тренерами по борьбе

В большом интервью обозревателю «СЭ» генеральный директор ФК «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил на все актуальные и острые вопросы о его клубе.

Рассказал Рубашко и о том, что связывает его с президентом «Сочи» Борисом Ротенбергом.

— Вы рассказывали в давнем интервью «Фонтанке», что братья Аркадий и Борис Ротенберги когда-то были вашими тренерами по борьбе. Как это было?

— С детского возраста они в Санкт-Петербурге достаточно серьезно занимались нашим воспитанием. Мы часто были на длительных сборах, а не дома, и они стали нам как отцы. Когда я пришел к ним в клуб, мне было восемь или девять лет. Непосредственно со мной работали Аркадий Романович и Виктор Горлов, а Борис Романович тоже частенько участвовал в процессе. Прививал нам необходимую жесткость в этой жизни. Убежден: то, что они тогда заложили, с нашими личными дополнениями выливается в нынешнюю работу каждого из тех, кто тогда у них занимался.

Я занимался у них достаточно долго, но в 20 лет получил серьезную травму колена и дальше бороться не смог. Тогда не было возможности проводить такие серьезные операции, какая мне требовалась. Были порваны крестообразные связки, хронически вылетал коленный сустав. Прооперировался — причем три раза — только через десять лет, после чего последовала тяжелая реабилитация. Потому что до того почти не мог заниматься спортом, играть в тот же футбол. Оставалось только одно увлечение — хоккей, где на любительском уровне колени меньше подвержены угрозе: они в щитках плюс специальных наколенниках.

— С Ротенбергами все это время поддерживали отношения?

— Да, время от времени встречались. С Аркадием Романовичем часто виделись на хоккее: я ходил на СКА. Играли в Ночной хоккейной лиге — правда, в разных команда.

— Насколько неожиданным было предложение Бориса Ротенберга возглавить футбольный клуб, и долго ли вы над ним размышляли?

— Предложение принял сразу и с радостью, потому что мне это интересно. Сам по духу спортсмен, и меня сразу захватила идея развиваться в этом направлении. Для меня это был отличный вызов.

— Правильно ли сформулировать так, что Ротенберг сделал гендиректором клуба своего человека, в котором он на сто процентов уверен?

— Они с Аркадием Романовичем вложили во всех, кто у них занимался, определенную внутреннюю идеологию, которую мы воплощаем в жизнь. Мы многое у них переняли и очень им за это благодарны. То воспитание, которое мы с детства у них получили, позволило и в зрелом возрасте находиться с ними в контакте. Чтобы не только честно вести футбольный бизнес, но и сплачивать коллектив, нужна сила духа. А работа с коллективом — одна из задач руководителя. Только при этих условиях будут результаты.

— Продолжаете ли заниматься прежним бизнесом по продаже лодок и катеров?

— Нет, сейчас полностью сконцентрирован на футболе. За эти пять лет приобрел достаточно большой опыт, хотя еще есть чему учиться и к чему стремиться. (Игорь Рабинер)

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