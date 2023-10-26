Гендиректор «Пари НН» рассказал о ходе обсуждения сотрудничества с Романцевым

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о сотрудничестве клуба с бывшим главным тренером «Спартака» Олегом Романцевым.

«Мы пока обсуждаем несколько разных проектов. Не могу про них сказать. Олег Иванович будет помогать развитию футбольного движения в Нижегородском области. Это то, на чем мы сошлись и можем объявить.

Детали не могу раскрыть. Есть определенный процесс, который требует согласования», — цитирует Гусейнова Metaratings.ru.

Ранее в Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что руководство «Пари НН» договорилось о сотрудничестве с бывшим тренером московского «Спартака» Олегом Романцевым.