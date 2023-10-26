Агент Дивеева рассказал о его восстановлении

Футбольный агент Олег Еремин рассказал о ходе восстановления защитника ЦСКА Игоря Дивеева. У игрока была травма голеностопного сустава.

«Восстановление Игоря идет хорошо. Он уже приступил к работе в тренажерном зале. Сроки? Давайте без этого, сейчас главное — не форсировать события», — цитирует агент «РБ Спорт».