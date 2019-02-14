Гендиректор "Крыльев": "Fan ID - хороша инициатива, но она может снизить посещаемость"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков считает, что вопрос внедрения системы идентификации болельщика (Fan ID) требует проработки. В среду в Госдуме на круглом столе по теме "Система идентификации личности зрителей на спортивных соревнованиях" обсуждалась тема введения единой системы паспорта болельщика.

- Мне кажется, это хорошая инициатива, но с другой стороны, я думаю, что это может снизить посещаемость, - цитирует ТАСС Шашкова. - Этот вопрос еще нужно прорабатывать: на чемпионате мира это было одно, сейчас - другое. На футбол ходят дети, не всем это будет удобно, а это получается такая "обязаловка", которую нужно приобретать. Не уверен, что это будет эффективно.