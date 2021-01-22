Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал назначение бывшего защитника красно-синих Алексея Березуцкого на должность тренера команды. С января 2020 года он выполнял обязанности заместителя генерального директора по спортивным вопросам.

«Сейчас Алексей как раз сейчас где-то в небе Европы, летит к нам. Мы с улыбкой вместе с ним читали конспирологические версии о том, кто с кем поругался или что-то не поделил. Все это ерунда. Никаких разногласий не было. Были вопросы, связанные с тем, что Алексей хотел определиться по дальнейшим планам в отношении его карьеры. Ни для кого не секрет, что, когда братья приходили в клуб, им был дан определенный карт-бланш и возможность попробовать себя как в тренерском штабе, так и в клубе — в селекционном отделе, в спортивном. Василий выбрал штаб, Алексей изъявил желание поработать в офисе. Прошло время, он взял паузу, чтобы проанализировать проделанную работу, понять, что ему ближе, чем хочет заниматься в дальнейшем. Вот и все. Сейчас он определился. Мы рады, что он с нами. Он переходит в тренерский штаб. Уверен, это пойдет исключительно на пользу команде, и Виктор Михайлович очень рад такому решению», — цитирует пресс-служба армейцев Бабаева.

Алексей Березуцкий присоединится к ЦСКА 22 января в Кампоаморе (Испания), где команда проходит зимний сбор. В тренерском штабе красно-синих уже работает его брат Василий.

В конце декабря минувшего года армейцы не стали продлевать контракты с тренерами основного состава — Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко.