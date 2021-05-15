Гендир «Зенита» про открытие нового спортивного комплекса: «Будет гала-матч с участием звезд хоккея»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от открытия спортивного комплекса «Арктика».
«Очень здорово, что у нас появляются такие места для занятия спортом. К сожалению, пока у нас все равно есть дефицит катков в стране, — отметил Медведев. — Спрос на занятия хоккеем разного уровня большой, загрузка с утра до ночи, поэтому дворец с 4 льдами, бассейнами и площадками для занятия фитнесом — очень позитивный факт. Сегодня торжественное открытие, будет гала-матч с участием наших звезд хоккея, это особенно радует. Думаю, этот комплекс станет центром притяжения для москвичей. Чем больше у нас будет таких мест, тем лучше».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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