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27 октября, 16:02

Газзаев заявил, что РФС должен рассмотреть вариант с переходом в Азию

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что думает о рассмотрении исполкомом РФС вопроса перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) в ноябре или декабре этого года.

«Давайте не будем забывать, что Россию не исключали полностью из европейских футбольных турниров, а отстранили на сезон-2022/23, который еще не завершен. Решение по нашей стране может измениться по окончании этого срока. Однако и разговоры о переходе в Азию имеют под собой определенные основания», — цитирует Газзаева RT.

16 октября генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявлял, что организация собирается остаться в составе УЕФА.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1222771-gazzaev-rfs-perehod-aziya
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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