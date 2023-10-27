Экс-президент ОКР Жуков рассказал, что думает об особом отношении к иностранным тренерам в РПЛ

Экс-президент ОКР и болельщик «Спартака» Александр Жуков рассказал, что думает об особом отношении к иностранным тренерам в РПЛ.

«Судьба тренера зависит не от его национальности, а от игры команды. Слухи об Абаскале идут, потому что «Спартак» играет не лучшим образом. У нас есть определенное увлечение иностранными тренерами.

На мой взгляд, у нас много своих тренеров, которые ничуть не хуже, на них стоит обращать больше внимания. Я применительно к Абаскалю говорил то же самое. Но дело не в том, что он иностранец, а конкретно в его тренерских способностях", — цитирует Жукова Metaratings.ru

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 12 туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

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