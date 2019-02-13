Газзаев выступил против введения Fan ID в России на постоянной основе

Бывший тренер ЦСКА и сборной России, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев заявил, что не поддерживает введение на регулярной основе паспорта болельщика (Fan ID) на территории России.

Сегодня в Госдуме проходит круглый стол с участием парламентариев, болельщиков, а также представителей федеральных ведомств по вопросу паспорта болельщика.

- На чемпионате мира паспорт болельщика был необходим, это существенно облегчало жизнь российским и иностранным болельщикам, - цитирует Газзаева ТАСС. - Считаю, что паспорт болельщика не нужно вводить. Если бы от этого были какие-то льготы, например, для болельщиков, то можно было бы это обсуждать. Считаю, что от такого закона клубы только проиграют. Допустим, приехал ко мне приятель, мне нужно будет его вести оформлять паспорт болельщика - это может быть неудобно. Поэтому я против введения подобного закона.

Паспорт болельщика (Fan ID) действовал на ЧМ-2018. Его должен был получить каждый болельщик, купивший билеты на матчи турнира.

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