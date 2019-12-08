Газзаев о «Спартаке» и Тедеско: «Команда неуправляема, неудачный эксперимент продолжается»

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России Валерий Газзаев по горячим следам прокомментировал итог матча 18-го тура премьер-лиги «Спартак» — «Ростов» (1:4). После этого поражения красно-белые завершили год на промежуточном 10-м месте, в трех очках от зоны стыков и в 12-ти — от еврокубковой.

— Когда Тедеско был только-только назначен, вы сказали в интервью: «Это очередной эксперимент «Спартака», который закончится неудачно». Каков ваш вердикт сейчас? — вопрос Газзаеву.

— По-моему, все очевидно. Как и говорил еще пару месяцев назад, это заведомо неудачный эксперимент. И эксперименты эти, к сожалению для «Спартака», продолжаются... Сегодня команда выглядела совершенно неуправляемой. А тренер напоминает человека, который довольно далек от футбола — может быть, играл когда-то во дворе. Обычно после смены тренера в командах происходит эмоциональный всплеск, подъем, но тут его хватило всего на пару игр. В матче с «Ростовом» он, видимо, хотел всех удивить составом — а вместо этого удивил результатом. Уверен, что со своим нынешним составом и возможностями «Спартак» способен и, более того, просто обязан бороться за еврокубковые места и показывать совсем другие результаты, но для этого клубу нужно заканчивать с экспериментами и делать выбор в пользу кого-то из действительно опытных, профессиональных специалистов. (Дмитрий Симонов)

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