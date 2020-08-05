Газизов рассказал, будут ли еще новички в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на вопрос о работе клуба на трансферном рынке. Первыми новичками красно-белых стали нападающий Александр Кокорин и полузащитник Остон Урунов.

— Кокорин и Урунов уже в «Спартаке», сколько еще нужно футболистов, чтобы претендовать на те титулы, о которых вы говорите? В прессе много разговоров о том, что нужен опорный полузащитник и правый защитник...

— Не знаю ни одной команды или тренера, которые не захотят еще усиления в каждую из линий. Мы работаем по всем направлениям. Сконцентрированы на позициях, которые, по нашему мнению, требуют особого внимания. Говорить о том, что мы сегодня ищем, условно, нападающего, я бы не хотел. Как только мы скажем конкретную позицию, цены начнут расти в геометрической прогрессии. Потом очень тяжело в переговорах.

Когда «Спартак» запрашивает игрока, которого он хочет, рынок уходит на второй план. А я приверженец рынка. Чтобы цены на трансферы были рыночными и исходили из наших возможностей. Нужно сбалансировать то, что происходит в этих процессах.

— Это возможно, когда мы говорим о российских топ-клубах? Все понимают, что у «Спартака», ЦСКА, «Зенита» денег больше...

— Есть вещи, которые нужно делать. Они часто увеличивают время переговоров, но уменьшают стоимость. Этим я и занимаюсь. (Константин Алексеев)

Полная версия большого разговора с Шамилем Газизовым и Доменико Тедеско — здесь.