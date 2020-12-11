Газизов объяснил причины ухода из «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в интервью Sport24 объяснил причины своего ухода из клуба. По его словам, это решение назревало не один день.

— Многие в шоке от того, как быстро закончилась ваша работа в «Спартаке». Какие у вас остались эмоции от такого финала?

— С приходом в «Спартак» говорил всем, что я, как футбольный менеджер, живу на чемоданах. Многие не придали этому значения. Я понимаю, что это не на всю жизнь и отношусь к профессии с пониманием. Для меня время, проведенное в «Спартаке», было прекрасным. Я делал все, что мог. Надеюсь, болельщики оценят это. Хотел бы поблагодарить их за то, что везде меня тепло встречали, где бы я ни был. Это большое внутреннее достижения для меня. Это был большой этап и опыт для меня. Я стал только сильнее. По поводу того, что все так быстро закончилось, — иногда для достижения результата не нужны годы.

— «Спартак» объяснил это решение тем, что у вас был «разный взгляд на развитие клуба». Что за этим стоит?

— Мы все двигаемся в одном направлении, но есть разница в частностях. На определенном этапе мне показалось, что разночтений быть не должно. Для меня футбол и игра изначальны. Если есть разночтения здесь, надо расходиться.

— Что вы подразумеваете под частностями?

— Возможно, еще слишком рано выплескивать это наружу.

— Когда поняли, что ваша история в «Спартаке» близка к завершению?

— Это произошло не одним днем. Назвать конкретный момент было бы неправильно. Это зрело, к этому все шло. Я пытался абстрагироваться и честно продолжать работать на сто и больше процентов. Ничем не выдавал это. Но понял, что дальше сложно и надо отойти.

— Как клуб преподнес вам желание расстаться?

— Это наше дело с владельцем клуба. Были разговоры, встречи. Дело не одного часа. Все к этому шло. Надо просто сказать спасибо всем действующим лицам, кто был рядом, и кто руководил.

— Была версия: вам предъявили за видео у Нобеля. Вымысел?

— Это вымысел. Вокруг «Спартака» всегда много слухов. Из того, что я слышал, 95 процентов вымысла.