Галицкий рассказал о промахе Смолова на ЧМ-2018

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий​ дал большое интервью YouTube каналу "Русские норм!". Руководитель рассказал о выступлении России на ЧМ-2018.

– Россия выступила очень достойно. Для меня победа вторична после того, как ты выходишь с открытым забралом, - отметил Галицкий. - Ты должен показать, что ты сильнее. И когда в финале одного турнира одна команда садится, играет вторым номером, а другая наседает и атакует, мне никого не жалко. Если ты хочешь доказать всем, что ты сильнейший, имей мужество идти атаковать, играть первым номером! Мы не были сильнейшими. Мы играли вторым номером. Мы сделали эту страну счастливыми, когда прошли испанцев. Сборная России сделала много, но на чемпионате мира должна побеждать команда, которая играет в атаку, в которой играют лучшие футболисты, чтобы мальчики могли мечтать о звездах.

О пенальти Смолова в матче с Хорватией

- Странно говорить о непопадании в ворота. Они по сто тысяч раз за карьеру не попадают в ворота, просто этот промах был болезненным. Но вы никогда не были в шкуре человека, на которого смотрят миллионы, когда он идет бить пенальти и решается судьба. И легче всего потом проклинать. Но взять ответственность на себя и подойти к этому удару – большое мужество. Промазать может любой. Пенальти – лотерея. Это был не его день.

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