Галицкий объяснил, в чем был плюс проведения ЧМ-2018 в Саранске, а не Краснодаре

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий​ дал большое интервью YouTube каналу "Русские норм!".

​О том, что в Краснодаре не было матчей ЧМ-2018

– Конечно, мне не обидно (что стадион "Краснодар" не принимал матчи чемпионата мира-2018. – Прим. "СЭ"). Уберем личные амбиции – надеюсь, жители Саранска не обидятся. Построили бы хоть когда-нибудь там стадион, если бы не чемпионат мира? Неужели жители Саранска менее достойны смотреть футбол, чем жители другого города? Конечно, нет. Любой город был достоин. Не Краснодар принимал чемпионат мира, а страна. Мы участвовали в чемпионате мира – здесь жила сборная Испании. Жители Саранска или жители Волгограда тоже должны получать это право. В некоторых городах стадионов бы не было, если бы не чемпионат мира.

О том, когда плакал из-за футбола

– Плакал один раз – когда Франция проиграла ФРГ в 1982 году по пенальти после счета 3:3 в основное время (в полуфинале чемпионата мира. – Прим. "СЭ"). Рошто, Сикс, Лякомб, Жанвийон, Женгини, Тигана. Для нас, мальчиков, они были космическими звездами. И там же была драма. 1:1 – основное время, в дополнительное французы вели 3:1. Получили 3:3. Потом пенальти. Немцы первый смазали. Штилике упал на колени, заплакал, его оттащили... Развязка была очень драматичной.

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